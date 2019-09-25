Роспотребнадзор проверит, где замерзают

25.09.2019 09:15 301

Специалисты регионального Роспотребнадзора усилили контроль за материально-техническим состоянием объектов лечебных учреждений, школ, детских садов, домов-интернатов. Как сообщает пресс-служба областного Роспотребрнадзора, особое внимание уделяется готовности систем отопления к работе в зимний период, состоянию остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляции.

Если в помещении холодно и температура не соответствует допустимым показателям, в отношении руководителей будут применяться меры административного воздействия.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной инфраструктуры установлены санитарными правилами и составляют:

+21..+23 градуса - в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

+19..+20 - в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

+18..+24 - в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

+20..+26 - в палатах лечебно-профилактических учреждений;

не ниже +20 - в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

+20..+22 - в жилых комнатах организаций социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Фото: pxhere.com.