Пожарные провели экскурсию для первоклашек

24.09.2019 19:39 167

Учащиеся 1 класса калужской школы №46 посетили с экскурсией Специализированную пожарно-спасательную часть, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 24 сентября.

Осмотр начали со спецтехники.

Ребятам показали, что находится в пожарных машинах, разрешили посидеть внутри автомобиля и примерить каски профессиональных огнеборцев.

Дальше первоклашек провели по всем помещениям пожарной части и рассказали об их назначении.

Дети увидели пункт связи, пост газодымозащитной службы, спальное помещение, кухню, учебный класс.

Пожарные с удовольствием ответили на все вопросы маленьких гостей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.