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Почти 60 смертоносных снарядов обезвредили саперы в Людиновском районе

25.09.2019 08:01 0 224
Почти 60 смертоносных снарядов обезвредили саперы в Людиновском районе

57 единиц взрывоопасных предметов было обезврежено в Людиновском районе, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 24 сентября.

В лесополосе у деревни Букань были обнаружены:

  • мин. мина 82 мм – 5 единиц;
  • мин. мина 50 мм – 24 единицы;
  • арт. снаряд 122 мм – 2 единицы;
  • арт. снаряд 76 мм – 3 единицы;
  • РГД-33 – 20 единиц;
  • реактивный снаряд 280 мм – 2 единицы.

В Людиново в отделении полиции саперы обезвредили капсульный детонатор-8А.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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