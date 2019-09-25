Колодец отремонтировали и покрасили после жалобы чиновнику

25.09.2019 07:47 285

На прием к калужскому омбудсмену пришла жительница одной из деревень Куйбышевского района, сообщила пресс-служба Уполномоченного во вторник, 24 сентября.

Пенсионерка пожаловалась, что фонарь возле ее дома уже три месяца как не работает, а колодец, откуда она берет воду нужно отремонтировать.

Чиновник обратился к главе администрации района.

В результате фонарь был заменен, а колодец отремонтировали и даже покрасили.

Фото: Pixabay.com