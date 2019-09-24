Память погибших мотоциклистов почтили мотопробегом

24.09.2019 18:12 131

Более 100 человек со всей области собрались в Обнинске, чтобы принять участие в мотопробеге, посвященному Дню памяти погибших мотоциклистов.

Колонна прошла по улицам города в сопровождении экипажей ДПС во главе с начальником Отдела ГИБДД наукограда, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 24 сентября.

После пробега все принявшие участие зажгли памятные свечи и минутой молчания вспомнили водителей, погибших в авариях.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Обнинску.