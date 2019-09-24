Калужские сантехники снова поборются за звание лучших

В середине сентября стартовали отборочные туры Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России».
Калужскую область представят специалисты ГП «Калугаоблводоканал» Максим Купрюхин и Вячеслав Арцышевский, сообщила пресс-служба компании в понедельник, 23 сентября.
В прошлом году они заняли четвертое место.
Финалисты отборочных туров будут участвовать в итоговых состязаниях, которые состоятся в Челябинске в апреле следующего года.
Победители получат от 100 до 300 тысяч рублей.
Фото: ГП «Калугаоблводоканал».
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