Свидетель убийства спрятал труп, побоявшись оказаться в суде

24.09.2019 17:30 187

35-летний житель Медынского района увидел, как его приятель в лесном массиве из ружья застрелил их общего знакомого.

Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил спрятать труп и ружье, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 24 сентября.

Тело он закопал в болоте, а оружие разобрал на части и спрятал в разных местах.

Прокурор поддержал решение о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина по статье «Укрывательство особо тяжких преступлений».

Теперь очевидцу преступления грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com