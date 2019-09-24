Жуковским коммунальщикам задолжали более миллиона зарплаты

24.09.2019 14:46 70

Прокуратура Жуковского района обнаружила, что компания «ЖЭК-3» задолжала своим 67 сотрудникам зарплату в размере 1 231 375,36 рублей. В отношении директора организации возбудили административное дело, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 24 сентября. Кроме того руководителю компании внесли представление, а мировому судье направили 30 заявлений о выдаче судебных приказов взыскать задолженность. В итоге, все работники компании получили причитающиеся им деньги. Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.



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