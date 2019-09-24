Юный калужанин стал сильнейшим в соревнованиях по дзюдо

24.09.2019 14:41 109

21 сентября, в субботу, в Великом Новгороде проходили Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей до 15 лет.

Турнир был посвящен памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга.

В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов.

Воспитанник СШОР «ДЕРЖАВА» Дмиртий Майструк смог превзойти соперников и стал победителем турнира в своей весовой категории, сообщил спортивный клуб на своем сайте.

Фото: СШОР «ДЕРЖАВА».