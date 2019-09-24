Москвич заплатит 240 тысяч за убитого лося

24.09.2019 11:48 403

В Износковском районе мужчина, катаясь на квадроцикле, заметил дикого лося. У гражданина был при себе охотничий карабин, и он решил им воспользоваться.

Выстрелив в животное, «охотник» сначала уехал, но через некоторое время вернулся к туше убитого лесного зверя.

Там его и заметили местные егеря и сообщили в полицию.

Следователи установили личность правонарушителя. Им оказался житель Москвы.

Мужчине было предъявлено обвинение в незаконной охоте и назначен штраф в 240 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 24 сентября.

Фото: Pixabay.com