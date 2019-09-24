15-летний подросток катался на угнанной машине по Калуге

24.09.2019 10:41 41

Сотрудники ГИБДД, остановили ночью в Калуге автомобиль отечественного производства, за рулем которого оказался 15-летний подросток, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 24 сентября.

Юноша рассказал, что увидел в одном из дворов припаркованную машину и решил ее угнать, чтобы покататься.

Легковушка оказалась не заперта, а двигатель несовершеннолетний правонарушитель завел с помощью отвертки.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Угон».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.