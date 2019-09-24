Первоклашкам показали «Безопасную дорогу к знаниям»

24.09.2019 08:57 148

Урок-практикум прошел уже в нескольких школах Жуковского района. Во время блиц-занятий дорожные полицейские разбирают с детьми алгоритм правильного перехода через проезжую часть. После проведения теоритических занятий учащиеся вместе с автоинспекторами прошли организованной колонной по безопасному маршруту в школу.

Первоклассникам объяснили правила перехода регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, а также правила для пассажиров общественного транспорта и велосипедистов, наглядно показали, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.