Экс-начальник обнинского ГИБДД превысил полномочия

23.09.2019 17:10 290

Прокурор Жуковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-полицейского из Обнинска.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в октябре прошлого года автоинспектор остановил машину под управлением водителя, лишенного прав. Водитель связался со своим знакомым- начальником штаба отдельного батальона ДПС наукограда. Тот посодействовал в том, чтобы нарушитель продолжил свой путь.

Зато сам экс-сотрудник может отправиться в тюрьму на 4 года.

Фото: pxhere.com.