Экс-начальник обнинского ГИБДД превысил полномочия

Прокурор Жуковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-полицейского из Обнинска.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в октябре прошлого года автоинспектор остановил машину под управлением водителя, лишенного прав. Водитель связался со своим знакомым- начальником штаба отдельного батальона ДПС наукограда. Тот посодействовал в том, чтобы нарушитель продолжил свой путь.
Зато сам экс-сотрудник может отправиться в тюрьму на 4 года.
Фото: pxhere.com.
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