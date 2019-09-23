После прокурорской проверки вода в Мосальском районе стала чистой

23.09.2019 17:02 160

Прокуратура Мосальского района нашла нарушения в работе администрации депревни Путогино.

Как сообщает областная прокуратура, установлено, что питьевая вода в колодце, находящемся в муниципальной собственности, угрожают здоровью жителей. Проверяющим не понравился цвет воды и наличие бактерий.

В адрес главы администрации внесли представление, после чего вода в колодце стала заметно лучше.

Фото: pxhere.com.