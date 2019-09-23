23.09.2019 13:16 183

В связи с похолоданием или из-за того, что калужане стали меньше гулять в лесу и на загородных участках, активность клещей поубавилась. Как сообщают в Роспотребнадзоре, за прошлую неделю укушенными оказались 105 человек, среди которых 18 детей.

Меньше стало и случаев заражения боррелиозом: среди 84 членистоногих, исследованный в лаборатории, положительный результат на боррелиоз оказался у 9.

Тем не менее, специалисты рекомендуют обращаться к врачам после укусов клещей, а самих кровопийц обязательно относить на анализ в «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Фото: pxhere.com.