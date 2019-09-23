Чтобы отправиться заграницу, мужчина погасил 200-тысячный долг

23.09.2019 13:11 178

В Козельске судебные приставы взыскали с мужчины 200 тысяч рублей задолженности по уголовному штрафу за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщает пресс-служба областной ФССП, исполнительное производство в отношении нарушителя ПДД находилось в Козельском районном отделе судебных приставов.

Рассчитаться с долгами мужчина решил только после вынесения постановления о временном ограничении в праве выезда заграницу. Он как раз собирался в зарубежную поездку, так что погасил долг в кратчайшие сроки.

Фото: pxhere.com.