В Обнинске пройдет матч между «Квантом» и «Строгино»

23.09.2019 12:02 162

Сегодня в 16 часов обнинский СК «Квант» играет на стадионе «Труд» с ФК «Строгино» (Москва) в матче ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (второй дивизион, Зона «Центр»).

Зрителей просят заблаговременно прийти на стадион и позаботиться о парковках своих авто. Они будут бесплатными по улице Мира (напротив КБ№8), возле спортзала техникума ИАТЭ и кинотеатра «Мир».

Фото: администрация Обнинска.