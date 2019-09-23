Азартный работник похитил из сейфа полмиллиона

23.09.2019 11:49 271

26-летний житель Козельского района предстанет перед судом за присвоение чужих средств, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По версии следствия, молодой человек работал в торговой организации и имел доступ к сейфу с деньгами. В какой-то момент он увлекся ставками в сети Интернет. Войдя в азарт, мужчина проиграл все свои сбережения, но на этом не остановился. Он стал брать выручку из сейфа, надеясь остаться незамеченным.

Однако факт недостачи в магазине установили и недосчитались почти 500 тысяч рублей.

Азартный работник во всем сознался и пообещал найти способ вернуть потраченное.

Фото: pxhere.com.