18-летний кондровчанин ограбил пенсионерку

23.09.2019 11:03 240

18-летний житель Кондрово подозревается в грабеже, сообщает пресс-служба областного УМВД 23 сентября.

Он подкараулил 69-летнюю пенсионерку в темное время суток и выхватил у нее из рук сумку. Однако женщина оказалась не робкого десятка и оказала сопротивление злоумышленнику.

В результате молодому человеку все-таки удалось завладеть сумкой потерпевшей, в которой находились документы, кошелек с деньгами и мобильный телефон. Он забрал деньги,а сумку выбросил неподалеку. Молодой человек задержан и дал признательные показания.

Фото: pxhere.com.