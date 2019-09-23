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18-летний кондровчанин ограбил пенсионерку

23.09.2019 11:03 0 240
18-летний кондровчанин ограбил пенсионерку

18-летний житель Кондрово подозревается в грабеже, сообщает пресс-служба областного УМВД 23 сентября.

Он подкараулил 69-летнюю пенсионерку в темное время суток и выхватил у нее из рук сумку. Однако женщина оказалась не робкого десятка и оказала сопротивление злоумышленнику.

В результате молодому человеку все-таки удалось завладеть сумкой потерпевшей, в которой находились документы, кошелек с деньгами и мобильный телефон. Он забрал деньги,а  сумку выбросил неподалеку. Молодой человек задержан и дал признательные показания.

Фото: pxhere.com.


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