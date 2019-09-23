В полиции ответят на вопросы о работе участковых

25 сентября, в среду в областном УМВД пройдет горячая телефонная линия, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Свои вопросы о работе участковых уполномоченных можно задать по телефону (8 4842) 50-20-20 с 17 до 18 часов.
В работе горячей телефонной линии примут участие специалисты отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции УМВД России по Калужской области.
Фото: pxhere.com.
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