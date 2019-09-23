«Обнинск» выиграл два матча и попал в тройку лидеров

23.09.2019 10:00 85

В Высшей лиге «Б» чемпионата России по волейболу среди женских команд прошли поединки второго тура.

Клуб «Обнинск» принимал на своей площадке пензенский «Университет-Визит». В первом матче спортсменки из Калужской области не испытали проблем. Наши девушки победили со счетом 3:0 (25:18, 25:16, 25:22).

Накануне во втором матче обнинские волейболистки вновь легко добились успеха. Калужские девушки выиграли матч вновь в трех сетах - 25:19, 25:20, 25:18.

После второго тура «Обнинск» делит второе и третье место. Следующие матчи наши волейболистки проведут 2 и 3 октября. Вновь на домашней площадке «Обнинск» примет соседей из Брянска.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».