Сын пырнул ножом отца во время беседы о вреде алкоголя

23.09.2019 09:09 360

Сын и отец повздорили в одном из сельских поселений Малоярославецкого района, сообщает пресс-служба областного МВД.

Сын стал высказывать папе недовольство тем, что тот злоупотребляет спиртным. Сам молодой человек в это время работал в огороде, используя нож.

Конфликт перерос в драку и в итоге сын ударил отца ножом в живот. Потерпевший оказался в реанимации, а его сын- в полиции. На время расследования уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью фигурант отпущен под подписку о невыезде.

Фото: pexels.com.