Житель Медынского района ответит за две кражи

23.09.2019 09:28 115

Житель Медынского района подозревается в совершении двух краж, сообщает пресс-служба областного МВД.

Сначала молодой человек украл чужой мобильный из рюкзака и сдал его в салон сотовой связи.

Спустя какое-то время подозреваемый вступил в сговор со своим знакомым и проник в строящийся частный дом, где парочка похитила электропровода на общую сумму более 21 тысячи рублей.

Провода они обожгли, а затем сдали в скупку.

Точку в деле поставит суд.

Фото: pxhere.com.