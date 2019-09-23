«Фольксваген» и «БМВ» столкнулись возле Пучково

23.09.2019 08:16 409

В районе деревни Пучково столкнулись две машины: «Фольксваген» и «БМВ».

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в этом ДТП есть пострадавший. На месте аварии работали медики скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.