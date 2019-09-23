Для жителей наукограда стартует 100-дневнй курс по воркауту

23.09.2019 07:06 210

Сегодня в Обнинске стартует бесплатная массовая онлайн образовательно-тренировочная программа SOTKA.

По информации организаторов, 100-дневный воркаут - это программа для всех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм.



Ежедневно участники программы будут получать сообщение с информацией о тренировках и упражнениях, питании и диетах, воркауте и мотивации, и многое другое. Кроме того, они получат возможность использовать полученные знания на практике, выполняя тренировочные комплексы из упражнений с использованием веса собственного тела.



Фото: pexels.com.