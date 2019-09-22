«Обнинск» в первом матче легко переиграл команду из Пензы

22.09.2019 10:51 63

Продолжается чемпионат России по волейболу среди женских команд. Во втором туре Высшей лиги «Б» клуб «Обнинск» принимал на своей площадке пензенский «Университет-Визит».



В первом матче у девушек из Калужской области не возникло проблем. Наши девушки выиграли со счетом 3:0 (25:18, 25:16, 25:22).



-Мы очень уверенно провели матч. Правда, в каждой партии был провал, поэтому получалось только в концовке увеличивать разницу в счете, - рассказал после матча директор волейбольного клуба «Обнинск» Армен Никоян.



Сегодня в зале спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина пройдет второй матч между командами «Обнинск» и «Университет-Визит». Начало поединка в 12.00.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».