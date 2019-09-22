В Хвастовичском районе горел жилой дом

22.09.2019 09:02 143

Сообщение о пожаре в деревне Бояновичи Хвастовичского района поступило накануне в 9 часов 29 минут. Загорелся жилой дом. Чтобы потушить его, понадобилась помощь 8 пожарных и 2 машин. Пострадавших в результате пожара нет. В причинах будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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