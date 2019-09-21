Оперативники задержали мужчину, который был в федеральном розыске

Полицейские Малоярославецкого района задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.
Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, установлено, что в июле этого года неизвестный гражданин, обнаружив в сети Интернет объявление о сдаче в аренду квартиры, позвонил собственникам недвижимости. В ходе телефонного разговора мужчина заявил о незамедлительной готовности внести предоплату за съем жилья и попросил авторов объявления продиктовать ему не только номер банковского счета, но и коды доступа в личный кабинет.
Получив таким образом доступ к чужой банковской карте, мужчина перевел себе чужие деньги.
Сейчас фигуранта проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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