Совместные посиделки закончились уголовным делом

28-летний житель Брянской области предстанет перед судом за попытку грабежа и причинение телесных повреждений, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Мужчина отдыхал в баре и познакомился там с другим посетителем. Вместе они стали распивать спиртное, а когда собеседник "дошел до кондиции", то подозреваемый решил его ограбить.
Мужчина накинулся на потерпевшего сзади, схватил за капюшон и перекинул через перила, при этом выхватив барсетку. В ней находилось больше 12 тысяч рублей.
Но далеко убежать злоумышленнику не удалось: его задержали охранники бара.
Фото: pxhere.com.
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