Совместные посиделки закончились уголовным делом

21.09.2019 09:17 168

28-летний житель Брянской области предстанет перед судом за попытку грабежа и причинение телесных повреждений, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчина отдыхал в баре и познакомился там с другим посетителем. Вместе они стали распивать спиртное, а когда собеседник "дошел до кондиции", то подозреваемый решил его ограбить.

Мужчина накинулся на потерпевшего сзади, схватил за капюшон и перекинул через перила, при этом выхватив барсетку. В ней находилось больше 12 тысяч рублей.

Но далеко убежать злоумышленнику не удалось: его задержали охранники бара.

Фото: pxhere.com.