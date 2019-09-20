Авиабомбу нашли в 200 метрах от жилого дома

В Юхнове на улице Бебеля в 200 метрах от жилого дома нашли авиабомбу SAB-50 времен ВОВ, сообщила пресс-служба МЧС в пятницу, 20 сентября.
Саперы обезвредили смертоносный снаряд.
Спасатели предупреждают, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать любые действия с ним.
Нужно установить предупреждающий знак возле опасной находки и позвонить в полицию.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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