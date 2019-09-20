Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 20 сентября
$ 64.22 0.21
70.94 0.30
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Главврач больницы не ответил на запрос прокуратуры и получил штраф

20.09.2019 16:59 0 112
Главврач больницы не ответил на запрос прокуратуры и получил штраф

Прокуратура Спас-Деменского района отправила запрос главврачу центральной межрайонной больницы с просьбой пояснить, почему у клиники образовалась налоговая задолженность и когда ее планируется погасить.

Директор медучреждения информацию в установленный  срок не представил.

В этой связи было возбуждено административное дело «Невыполнение законных требований прокурора», сообщила пресс-служба ведомства.

Главврач был оштрафован на 2 000 рублей.

В итоге, всю необходимую информацию силовики получили.

Фото: Pixabay.com


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Сервисные компании не подготовились к отопительному сезону 20.09.2019 17:48

Авиабомбу нашли в 200 метрах от жилого дома 20.09.2019 17:30

Почти вдвое больше калужан заболели ОРВИ на этой неделе 20.09.2019 17:12

32-летняя «целительница» пойдет под суд за мошенничество 20.09.2019 14:34

«Хендай» вылетел в кювет в Жуковском районе 20.09.2019 14:06

Самолет Ил-76 тушил условный пожар в Обнинске 20.09.2019 12:51

22 станции очистки воды построят в области до конца года 20.09.2019 12:30

Алиментщик оплатил долг после ареста машины и мотоцикла 20.09.2019 12:11

«Тойоты» столкнулись на Московской улице в Калуге 20.09.2019 11:45

«Ситроен» сбил пешехода в Белоусово 20.09.2019 10:25

Народные новости
424 3
nalya
442 7
Grafinya
726 2
pandemonium

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ» проходит в Калужской области в международном формате

Калужане установили тысячу видеокамер от «Ростелекома»

МегаФон довел скорость 5G до рекордной отметки

«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.