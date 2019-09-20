Главврач больницы не ответил на запрос прокуратуры и получил штраф

20.09.2019 16:59 112

Прокуратура Спас-Деменского района отправила запрос главврачу центральной межрайонной больницы с просьбой пояснить, почему у клиники образовалась налоговая задолженность и когда ее планируется погасить.

Директор медучреждения информацию в установленный срок не представил.

В этой связи было возбуждено административное дело «Невыполнение законных требований прокурора», сообщила пресс-служба ведомства.

Главврач был оштрафован на 2 000 рублей.

В итоге, всю необходимую информацию силовики получили.

Фото: Pixabay.com