Школьники побывали в музее МЧС

20.09.2019 18:37 151

Воспитанники одной из частных школ Калуги посетили музейно-выставочный центр МЧС, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 20 сентября.

Детей очень впечатлил конно-бочечный ход в натуральную величину, с помощью которого доставляли воду для тушения пожара в 19 веке.

Ребята в игровой форме повторили, что нужно делать в чрезвычайной ситуации.

В заключении мальчишкам и девчонкам показали мультфильмы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.