Фирма получила 6 000 штрафа, купив корм из Ростовской области

20.09.2019 20:04 130

Фирма, работающая в Людиновской области, закупила в 25 тонн шрота рапсового из Ростовской области.

Данный продукт используют в качестве корма для сельскохозяйственных животных, и он относится к группе подкарантинных.

Компания должна была уведомить о покупке Управление Россельхознадзора, но не сделала этого.

В отношении юрлица было возбуждено административное дело и наложен штраф 6 000 рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора.