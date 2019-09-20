Самолет Ил-76 тушил условный пожар в Обнинске

20.09.2019 12:51 98

На территории Обнинска прошла репетиция предстоящих комплексных учений по гражданской обороне, сообщила пресс-служба МЧС в четверг, 19 сентября. В ходе мероприятия спасатели тренировались разбирать завалы, искать пострадавших со служебными собаками, проводить радиационную, химическую и биологическую разведку и другое. Завершением стало тушение пожара с использованием самолета Ил-76. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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