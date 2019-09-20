22 станции очистки воды построят в области до конца года

20.09.2019 12:30 130

18 сентября, в среду, в селе Воскресенск Кировского района состоялось торжественное открытие станции очистки воды, сообщила пресс-служба Водоканала.

Сейчас она уже работает на полную мощность.

После проведения пуско-наладочных работ запустят еще две станции водоподготовки, которые установили в Мосальске.

В конце сентября введут в эксплуатацию аналогичные сооружения в селе Кольцово, деревнях Богданино и Аристово.

Предприятие планирует построить 22 станции очистки воды на территории области до конца года.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».