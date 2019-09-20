22 станции очистки воды построят в области до конца года

18 сентября, в среду, в селе Воскресенск Кировского района состоялось торжественное открытие станции очистки воды, сообщила пресс-служба Водоканала.
Сейчас она уже работает на полную мощность.
После проведения пуско-наладочных работ запустят еще две станции водоподготовки, которые установили в Мосальске.
В конце сентября введут в эксплуатацию аналогичные сооружения в селе Кольцово, деревнях Богданино и Аристово.
Предприятие планирует построить 22 станции очистки воды на территории области до конца года.
Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».
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