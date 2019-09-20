Москвички снабжали калужских наркоманов героином

20.09.2019 10:19 234

В Жуковском районе полицейские задержали двух жительниц Московской области по подозрению в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД в пятницу, 20 сентября.

При личном досмотре подозреваемых, а также в оставленных ими закладках, было изъято около 10 граммов героина.

По версии следователей женщины продавали наркотики потребителям через тайники-закладки.

В отношении гражданок возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.