Два «Рено» не поделили дорогу в Балабаново

20.09.2019 10:04 202

В 8:42 в пятницу, 20 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Балабаново. Автомобили «Рено Сценик» и «Рено Логан» столкнулись на улице Дзержинского. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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