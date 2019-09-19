19.09.2019 18:28 65

В Юхновском районе автомобиль «Митсубиси» улетел в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Авария произошла на 191 километре автодороги «Москва – Рославль». В результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работали спасатели, автоинспекторы и медики: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.