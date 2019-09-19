«ВАЗ-2111» и «Део» не поделили дорогу

19.09.2019 16:24 202

В Малоярославецком районе столкнулись «ВАЗ-2111» и «Део», сообщает пресс-служба регионального МЧС. Авария произошла на 5 километре автодороги «Малоярославец-Боровск». В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали автоинспекторы, спасатели и медики скорой помощи: всего 9 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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