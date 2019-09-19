Двух школьниц сбили на пешеходном переходе

19.09.2019 14:13 530

Две девочки 2003 года рождения попали под колеса автомобиля «Рено». Как сообщает пресс-служба областного МЧС, авария произошла на пересечении улиц Суворова и Ф.Энгельса в 8 часов 12 минут.

Пострадавших увезли в больницу. На месте, помимо медиков, работали автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и три машины.

Точные причины ДТП выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.