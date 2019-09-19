В Тарусе устроили стройку рядом с древним городищем

19.09.2019 14:01 375

Прокуратура Тарусского района обнаружила, что на улице Розы Люксембург, где расположено городище середины

I тыс. н. э., XII–XVII в. в., начали строительство по обустройству пешеходной дорожки.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, строители не получили специальное разрешение и нарушили закон.

Сейчас все работы приостановлены, а в адрес администрации города внесено представление.

Фото: pxhere.com.



