Водители грузовиков попались за нарушения

19.09.2019 12:41 69

Автоинспекторы проверили автобусы и грузовики на федеральной трассе М-3 «Украина».

Как сообщает пресс-служба облатсного ГИБДД, особое внимание уделялось законности пассажирских перевозок, наличию у водителей необходимых документов, организации предрейсового медицинского осмотра водителей, проверке технического состояния автобусов, наличию тахографов.

Только за 2 часа мониторинга выявлено 7 правонарушений со стороны водителей автомашин. 2 нарушения за управление без технического средства контроля, 2 нарушения за отсутствие старховки, один водитель попался без водительских прав, один- управлял авто с неисправностями. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.