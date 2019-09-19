Первоклашки попросили водителей соблюдать ПДД

19.09.2019 10:30 214

Первоклассники третьей школы Думиничей, недавно вступившие в ряды отряда ЮИД «Юный друг дорожного движения», приняли участие в акции «Дорога без опасности!».

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, автоинспекторы останавливали практически каждый автомобиль, проверяли документы у водителей, а затем юные помощники обращались к ним с призывом соблюдать правила дорожного движения. Также водителям вручали листовки-обращения и тематические подарки: обложки для документов и знаки аварийной остановки.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.