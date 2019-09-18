Прокуратура обнаружила ржавые сооружения на детских площадках

Прокуратура Бабынинского района проверила детские игровые площадки.
На 6 игровых территориях были обнаружены металлические сооружения со следами коррозии.
Кроме того отсутствовали информационные таблички.
В адрес владельцев сооружений внесено 6 представлений, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 18 сентября.
Нарушения устранили, виновных дисциплинарно наказали.
Фото: Pixabay.com
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