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Прокуратура обнаружила ржавые сооружения на детских площадках

18.09.2019 18:17 4 266
Прокуратура обнаружила ржавые сооружения на детских площадках

Прокуратура Бабынинского района проверила детские игровые площадки.

На 6 игровых территориях были обнаружены металлические сооружения со следами коррозии.

Кроме того отсутствовали информационные таблички.

В адрес владельцев сооружений внесено 6 представлений, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 18 сентября.

Нарушения устранили, виновных дисциплинарно наказали.

Фото: Pixabay.com


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