Обнинцы очистят лес, участвуя в экоквесте

В Обнинске проведут экологический квест «Чистые игры», сообщила Администрация наукограда.
Мероприятие состоится в субботу, 21 сентября, с 11 до 15 на территории Кутузовского леса.
Все желающие могут зарегистрировать свою команду от 2 до 4 человек на сайте игры.
Цель квеста – очистить отведенный участок от стихийных свалок и показать, что раздельный сбор мусора может быть выгодным.
Победители получат призы.
Фото: Чистые игры.
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