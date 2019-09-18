Обнинцы очистят лес, участвуя в экоквесте

18.09.2019 21:02 159

В Обнинске проведут экологический квест «Чистые игры», сообщила Администрация наукограда.

Мероприятие состоится в субботу, 21 сентября, с 11 до 15 на территории Кутузовского леса.

Все желающие могут зарегистрировать свою команду от 2 до 4 человек на сайте игры.

Цель квеста – очистить отведенный участок от стихийных свалок и показать, что раздельный сбор мусора может быть выгодным.

Победители получат призы.

Фото: Чистые игры.