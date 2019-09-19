Мужчине грозит 4 месяца ареста за мошенничество со страховкой

26-летний житель Обнинска обратился в один из салонов сотовой связи с требованием выплатить ему страховку за ранее купленный у них телефон.
Молодой человек умолчал о том, что мобильник был украден, а соответствующую страховку он не оформлял.
В процессе оформления документов обман был выявлен.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования», сообщила пресс-служба ОМВД по Обнинску в среду, 18 сентября.
Злоумышленнику грозит до 4 месяцев ареста.
Фото: Pixabay.com
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