Мужчине грозит 4 месяца ареста за мошенничество со страховкой

19.09.2019 08:13 329

26-летний житель Обнинска обратился в один из салонов сотовой связи с требованием выплатить ему страховку за ранее купленный у них телефон.

Молодой человек умолчал о том, что мобильник был украден, а соответствующую страховку он не оформлял.

В процессе оформления документов обман был выявлен.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования», сообщила пресс-служба ОМВД по Обнинску в среду, 18 сентября.

Злоумышленнику грозит до 4 месяцев ареста.

Фото: Pixabay.com