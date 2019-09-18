Дама оплатила миллионный долг, чтобы съездить заграницу

18.09.2019 12:25 395

Жительница Обнинска задолжала 1 миллион и 22 тысячи рублей по налогам и пени, а также штрафов за неуплату, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 18 сентября.

Приставы арестовали 5 банковских счетов неплательщицы, откуда удалось списать незначительную часть долга, и запретили гражданке выезд за границу.

Узнав об ограничении, дама полностью выплатила миллионную задолженность.

Выяснилось, что женщина как раз собиралась поехать заграницу.

После уплаты долга запрет на выезд отменили.

Фото: Pixabay.com