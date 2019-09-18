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Конкурс лучших лесных пожарных прошел в области

18.09.2019 12:10 0 194
Конкурс лучших лесных пожарных прошел в области

Во вторник, 17 сентября, на территории Юхновского лесничества прошел конкурс «Лучший лесной пожарный – 2019», сообщила пресс-служба минэкологии.

В соревнования участвовали трактористы пожарно-химических станций и водители пожарных машин.

По итогам состязаний лучшим стал юхновчанин Павел Михалин, второе место занял Юрий Фирсов из Козельска, третье - Валерий Денисов из Людинова.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.


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