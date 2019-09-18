Юные калужане приняли участие в благотворительном празднике

18.09.2019 11:39 223

В прошедшую субботу в Москве прошел благотворительный праздник, который волонтеры организовали для воспитанников детских социальных учреждений.

Участниками мероприятия стали и ребята из областного социально-реабилитационного центра «Радуга», сообщила пресс-служба минтруда и соцзащиты во вторник, 17 сентября.

Юные калужанки выступили с вокальными номерами в конкурсе талантов и заняли первое и третье призовые места.

Победителей наградили грамотами и ценными призами.

Фото: Министерство труда и соцзащиты Калужской области.