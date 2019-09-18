Юные калужане приняли участие в благотворительном празднике

В прошедшую субботу в Москве прошел благотворительный праздник, который волонтеры организовали для воспитанников детских социальных учреждений.
Участниками мероприятия стали и ребята из областного социально-реабилитационного центра «Радуга», сообщила пресс-служба минтруда и соцзащиты во вторник, 17 сентября.
Юные калужанки выступили с вокальными номерами в конкурсе талантов и заняли первое и третье призовые места.
Победителей наградили грамотами и ценными призами.
Фото: Министерство труда и соцзащиты Калужской области.
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