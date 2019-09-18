Полицейские задержали 37-летнего закладчика в Калуге

37-летний житель Дзержинского района получал крупные партии наркотиков, которые расфасовывал и продавал через тайники-закладки потребителям в Калуге.
При аресте оперативники изъяли у подозреваемого 13 граммов героина, сообщила пресс-служба МВД в среду, 18 сентября.
Мужчина пояснил, что в счет оплаты своей работы он брал некоторое количество наркотика из каждой партии для себя.
Оперативники собрали доказательства о причастности задержанного к двум эпизодам «продажи».
Материалы дела направлены в суд.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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