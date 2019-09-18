Полицейские задержали 37-летнего закладчика в Калуге

18.09.2019 11:15 300

37-летний житель Дзержинского района получал крупные партии наркотиков, которые расфасовывал и продавал через тайники-закладки потребителям в Калуге.

При аресте оперативники изъяли у подозреваемого 13 граммов героина, сообщила пресс-служба МВД в среду, 18 сентября.

Мужчина пояснил, что в счет оплаты своей работы он брал некоторое количество наркотика из каждой партии для себя.

Оперативники собрали доказательства о причастности задержанного к двум эпизодам «продажи».

Материалы дела направлены в суд.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.